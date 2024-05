02 maggio 2024 17:53

Napoli, studenti in corteo contro Vannacci: scontri con la polizia

A Napoli ci sono stati scontri tra le forze dell'ordine in assetto antisommossa e una trentina di giovani che protestavano per la presenza in città di Roberto Vannacci. I manifestanti hanno tentato di superare le transenne e il cordone di polizia a protezione dell'area dove il generale stava presentando il suo libro.