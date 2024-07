Napoli, a San Gregorio Armeno rubate le grate dei tombini

Il ladro di tombini è entrato in azione in uno dei luoghi più conosciuti di Napoli: San Gregorio Armeno. Il raid è stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso di alcune botteghe degli artigiani. E' arrivato nel vicoletto dei presepi nel cuore della notte. Con mano esperta, in poco tempo, ha sollevato, da solo, le coperture in ghisa riponendole, a una a una, nel bagagliaio del motocarro a tre ruote con il quale è andato via, lasciando la stradina piena di buche.