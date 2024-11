Napoli, presa la "banda del buco": ecco come agiva

Si introducevano nella rete fognaria e scavavano nel sottosuolo della città per compiere rapine e furti. A Napoli è stata sgominata la "banda del buco", che riusciva a entrare in locali e negozi grazie a una tecnica precisa. La banda è riuscita a entrare in un fast food e in una tabaccheria e ha tentato, senza successo, di raggiungere una banca e un ufficio postale, ma in questi ultimi due casi le rapine sono state sventate. Sono state arrestate sei persone