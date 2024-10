Napoli, inaugurata la controversa opera di Gaetano Pesce

E’ stata ufficialmente inaugurata, in piazza Municipio, a Napoli, l’opera “Tu si 'na cosa grande”. L’installazione, dedicata alla città e ideata dallo scultore e designer Gaetano Pesce, dovrebbe rappresentare una rivisitazione dell'abito di Pulcinella, con due cuori rossi trafitti da una freccia. Durante la serata celebrativa l’opera, criticata nei giorni scorsi per la sua forma nonostante fosse ancora in costruzione, è stata illuminata da un turbinio di luci.