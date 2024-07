Napoli, Giorgia Meloni a Bagnoli: tensioni al corteo di disoccupati e centri sociali

Un centinaio di manifestanti, tra i quali esponenti dei movimenti di lotta per il lavoro, centri sociali ed ex operai Italsider, hanno sfilato per le strade di Bagnoli in occasione dell'arrivo del premier Giorgia Meloni per la firma dell'accordo per la riqualificazione dell'area. Momenti di tensione con le forze dell'ordine quando il corteo è stato fermato nei pressi della Porta del parco a un centinaio di metri di distanza dall'Auditorium dove era in svolgimento la cerimonia della firma.