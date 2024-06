Elon Musk ha portato Internet in Amazzonia, in un territorio rimasto per secoli isolato dal resto del mondo. A distanza di 9 mesi la tecnologia ha stravolto le abitudini e la società della tribù Marubo. Una delle anziane del villaggio, Tsainama Marubo, 73 anni, commenta: "Sono tutti lì, concentrati sui telefonini. Sono diventati pigri". "Uno shock" - sottolinea -. i giovani non parlano e non si muovono, non lavorano più".