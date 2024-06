Con l'incontro in pompa magna nella piazza principale di Pyongyang, ha preso ufficialmente il via il summit tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo zar è arrivato in ritardo riducendo così ad un solo giorno la sua visita ufficiale in Corea del Nord. "I nostri due Paesi hanno resistito alle prove della storia, generazione dopo generazione e secolo dopo secolo", ha detto Kim accogliendo Putin all'aeroporto.