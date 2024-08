Musei gratis, boom di turisti stranieri

All'aperto ci saranno anche 40 gradi o quasi in molte città italiane. Eppure il gran caldo non sembra aver fermato la voglia di arte e storia. Dalla Campania, passando per Roma, Firenze arrivando fino a Torino. È boom di turisti anche in piena estate per la "Domenica al Museo", l’iniziativa del ministero della Cultura che apre gratuitamente i musei statali ogni prima domenica del mese. La medaglia d’oro va alla rovente Pompei, dove si sono toccati i 35 gradi. Il Parco Archeologico ha comunque registrato più ingressi di tutti: oltre 17mila.