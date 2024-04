di Marta Vittadini

Una battaglia personale che è diventata un possibile precedente legale per tutti: l'automobilista - nonché avvocato - trevigiano Andrea Nalesso ha contestato una multa al Comune di Treviso e ora la Cassazione gliel'ha annullata. L'autovelox, se non omologato, non ha alcun valore probatorio. Ma, come ci tiene a precisare il legale che ha difeso se stesso, non è stato eccepito alcun vuoto normativo, piuttosto la conferma di una legge che già esiste e non veniva applicata