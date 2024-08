Muggia (Trieste), risse a pagamento tra adolescenti

Si danno appuntamento in chat dove si decidono anche le quote da versare, non più di 5 euro, per assistere all'incontro. A Muggia (Trieste) un'organizzazione di adolescenti ha realizzato una sorta di fightclub. Centinaia di ragazzi, e tra loro tante ragazzine, si ritrovano nei parchi, sulle spiagge, nel piazzale dei bus, per bere, e per picchiarsi. La questura ha identificato 500 minorenni, un numero impressionante, tra loro triestini e stranieri ospiti in città.