Incubo mucillagine, grossi danni per la pesca

È allarme mucillagine in tutto l'Adriatico. Il fenomeno dilaga in tutte le coste, con pesanti danni alla pesca, dalle reti alle difficoltà nel pescare. Da non sottovalutare il rischio anossia, ossia la mancanza d'ossigeno, per le specie marine che vivono sui fondali, come le vongole. La Confcooperative Fedagripesca chiede una task force per tenere sotto controllo la prolificazione di alghe, ma anche misure sociali per i lavoratori del settore.