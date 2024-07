Mosca, Putin accoglie Orban al Cremlino

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino il primo ministro ungherese Viktor Orban, sottolineando che la sua visita non è solo in qualità di leader di un Paese amico, ma anche di rappresentante dell'Ue. "Caro signor Primo Ministro, cari colleghi, benvenuti a Mosca, in Russia, capisco che questa volta siete arrivati non solo come nostro partner di lunga data, ma anche come presidente di turno del Consiglio dell'Ue", ha detto il leader russo, come riporta l'agenzia Tass.