Mosca ha già lanciato la guerra ibrida ai Paesi vicini?

di Luca Pesante

A Santo Stefano i funzionari dell'intelligence polacca, accertate le interruzioni su larga scala del sistema di posizionamento globale, individuarono in Kaliningrad, exclave russa, il luogo di provenienza dell'attacco. L'ipotesi è l'impiego del cosiddetto "jamming", un potente disturbo elettromagnetico in grado di azzerare il segnale in una vasta area.