Morti sul lavoro, vittime a Latina e Canicattì. Un disperso nell'Adda

Due vittime e un disperso in questo venerdì nero in cui si registrano altre morti sul lavoro. Un operaio di 21 anni è morto mentre era al lavoro in un capannone di un'impresa edile di Canicattì, nell'Agrigentino. Sarebbe rimasto travolto da carrello elevatore che stava manovrando. In provincia di Latina, un altro 21enne ha perso la vita mentre era su un mezzo agricolo a Minturno. In un altro incidente è rimasto coinvolto un operaio 58enne che è precipitato nell'Adda mentre lavorava su un canale scolmatore della A4, nel Milanese. Per quest'ultimo sono in corso le ricerche.