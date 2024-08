Morti per caldo in Europa, entro fine secolo potrebbero triplicare

Entro la fine del secolo, i morti per caldo in Europa potrebbero triplicare. E' quanto emerge da uno studio guidato dal Joint Research Centre presso la commissione europea e pubblicato su Lancet. A registrare un aumento esponenziale di vittime i paesi del sud europa che anche quest'estate hanno dovuto fare i conti con anomale e prolungate ondate di calore come Italia, Grecia, Spagna e Portogallo.