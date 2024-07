Morte Satnam Singh, interrogatorio di garanzia per Lovato

Interrogatorio nel carcere di Latina, per l'imprenditore agricolo Antonello Lovato, arrestato perché accusato dell'omicidio doloso di Satnam Singh, il bracciante agricolo di nazionalità indiana morto dissanguato, dopo un incidente sul lavoro avvenuto nell'azienda agricola Lovato di Latina, dove avevano subito l'amputazione del braccio mentre lavorava con un macchinario per stendere i teli di plastica sul terreno. L'uomo che lavorava in nero, dopo il grave infortunio è stato abbandonato sanguinante da Antonello Lovato, davanti l'abitazione del cittadino indiano. L'interrogatorio si terrà davanti al pm Giuseppe Molfese e al Gip di Latina. Lovato è difeso dagli avvocati Stefano Perotti e Mario Antinucci.