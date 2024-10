Morte Matilde Lorenzi, le piste da sci del ghiacciaio della Val Senales

Le piste da sci nell'area del ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige, dove, nella mattinata di lunedì 28 ottobre, si è verificato l'incidente in allenamento che ha visto protagonista Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice italiana morta proprio per le conseguenze della caduta. L'atleta, promessa dello sci azzurro, stava scendendo lungo la pista Grawand G1.