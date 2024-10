Morte di Matthew Perry, medico si dichiara colpevole

Un medico di San Diego - accusato in relazione all'overdose fatale dell'attore Matthew Perry - si è dichiarato colpevole di aver aiutato a fornire la ketamina. Il dottor Mark Chavez, 54 anni, si è dichiarato colpevole davanti alla corte federale di Los Angeles, diventando la terza persona ad ammettere la propria colpevolezza in seguito alla morte della star di "Friends", avvenuta lo scorso anno. I procuratori hanno offerto accuse minori a Chavez e ad altre due persone in cambio della loro collaborazione, mentre stanno perseguendo due imputati che ritengono maggiormente responsabili della morte di Perry: si tratta di un altro medico e della 'regina della ketamina' di Los Angeles. Chavez è libero su cauzione fino alla sentenza. Ha consegnato il suo passaporto e ha accettato di consegnare la sua licenza medica, tra le altre condizioni.