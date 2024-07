Nella laguna di Orbetello (Toscana) torna la moria di pesci per anossia causata dal gran caldo. In corso in diverse località, le operazioni di rimozione delle carcasse. Il vento le ha portate verso la cittadina e gli abitanti adesso si lamentano per l'odore forte diffuso nella cittadina. Una località turistica colpita proprio durante la piena stagione estiva.