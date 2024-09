NUOVI LINGUAGGI Modelli e ballerini: la collezione presentata con un flash mob

Una spettacolare performance per presentare "Under the Sea", la collezione SS25 di MCM. In occasione della Milano Fashion Week è andata in scena "Dancing Duomo", iniziativa organizzata dalla SUNGJOO Foundation. L'evento ha celebrato la cultura K-pop con le esibizioni di Gotoe, Sean, Harry-June, SUI e centinaia di ballerini