Un ritorno a casa non qualunque per Chiara Nasti dopo il parto. Come mostrato sui social, l'influencer era in minigonna e tacchi a spillo. Con il piccolo Thiago in braccio, la Nasti spinge la carrozzina della piccola Dea, l'ultima arrivata, e trova la casa piena di palloncini e dolci rosa. Dea è la seconda figlia, dopo Thiago, avuto dall'influencer con il calciatore Mattia Zaccagni.