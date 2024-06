Mille euro per non abortire, polemica su proposta di FI

Un reddito di maternità di mille euro mensili per 12 mesi per le donne in difficoltà economiche che scelgano di portare avanti una maternità anziché abortire. Fa discutere la proposta di legge di Forza Italia a firma del capogruppo azzurro Maurizio Gasparri e presentata in questi giorni dopo che il parlamentare l'aveva anticipata al congresso. "Pura propaganda sulla pelle delle donne", vanno all'attacco le opposizioni. Il testo prevede il contributo fino al compimento del quinto anno del figlio per chi ha Isee sotto i 15mila euro.