Milano, Vasco Rossi riceve la Pergamena della Città dal sindaco Beppe Sala

Vasco Rossi ha ricevuto dalle mani del sindaco di Milano, Beppe Sala, la "Pergamena della Città" per "il suo stretto legame con la città, a partire dal primo dei suoi oltre trenta concerti a Milano, e per i meriti artistici che lo hanno visto protagonista per più di 50 anni di musica e di emozioni". "Ti devo ringraziare a nome di tutti i milanesi - ha detto il primo cittadino - perché hai dato tanto a Milano, alla musica e al mio amato San Siro".