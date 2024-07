Milano troppo cara, il ceto medio non ce la fa

Dagli svaghi alle cure mediche, per far quadrare i conti il cento medio a Milano fa sempre più rinunce. Lo mostra l'indagine commissionata della Cisl locale al centro studi BiblioLavoro. All'ombra della Madonnina un lavoro fisso, casa di proprietà e un reddito annuo tra i 28 e i 50mila euro non bastano più per arrivare a fine mese.