Milano, ruba una borsa in un ristorante e se ne va: nessuno si accorge di nulla

A Milano, la polizia ha arrestato un peruviano di 30 anni e un cubano di 52 per furto aggravato in concorso. I due sono stati notati da alcuni agenti mentre, comunicando tramite auricolari, entravano in un ristorante in piazza Vetra. Il 30enne ha distratto il personale, mentre il 52enne ha rubato la borsa di una cliente. I poliziotti li hanno fermati poco dopo, recuperando la borsa nascosta nello zaino del 52enne.