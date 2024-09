Milano, Liliana Segre con divisa di Auschwitz e giubbotto antiproiettile

Liliana Segre con divisa di Auschwitz e giubbotto antiproiettile nel murale di aleXsandro Palombo contro l'antisemitismo dilagante e l'odio contro la senatrice a vita sopravvissuta all'Olocausto, ad una settimana dal primo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 Ottobre. L'artista ha pubblicato la nuova opera sulla sua pagina Instagram con la didascalia "Anti-Semitism, History Repeating". L'opera è stata pensata "in risposta alle minacce, all'odio e agli attacchi antisemiti che sono stati rivolti contro la senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto da esponenti neocomunisti dei Carc (Il Partito dei Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo) durante la manifestazione pro-Palestina che si è tenuta sabato 28 settembre in Piazzale Loreto a Milano a una settimana dal primo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 Ottobre".