Milano, incendio in un magazzino: morti 3 giovani cinesi

A Milano tre persone sono morte nella notte nell'incendio di un emporio di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni, alla periferia nord ovest della città. Le vittime, decedute per soffocamento, sono tutte giovani di nazionalità cinese: si tratta di due fratelli di 17 e 19 anni e di una 24enne. Resta da accertare l'origine del rogo, ma non è esclusa l'ipotesi di un incendio doloso. Sembrerebbe che i titolari dell'attività commerciale avessero ricevuto minacce.