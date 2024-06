Milano, in auto circondato dal branco investe 5 ragazzi: il video

Un uomo, che si trovava in compagnia della fidanzata in centro a Milano, è stato circondato e picchiato da un gruppo di giovani, poi è scappato a bordo della sua auto carambolando contro le vetture parcheggiate e investendo cinque dei presunti aggressori. Nessuno è grave. È accaduto intorno all'una della notte tra giovedì e venerdì in via San Vito, non lontano dalle Colonne di San Lorenzo.