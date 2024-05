24 maggio 2024 11:52

Milano, giovane climber scala il Duomo fino alla Madonnina

"Dedelate", un giovanissimo climber (arrampicatore), ha scalato il Duomo di Milano. Come dimostrano le immagini postate sul suo profilo Instagram, è arrivato fino alla Madonnina. Non si sa a quando risale il video, sono in corso le verifiche da parte della polizia locale