07 aprile 2024 19:47

Milano, Carlotta Ferlito: "Molestie e sputi da due ragazzi"

di Davide Loreti

Carlotta Ferlito, 29 anni, ex ginnasta, è stata importunata da due ragazzini in motorino mentre passeggiava in pieno giorno a Milano. Spaventata, ha cercato di allontanarli. Ma i due molestatori, hanno insistito e poi le hanno sputato addosso.