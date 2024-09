Anche gli abiti da sposa per il grande giorno sono sempre più accessibili e versatili. Atelier Emé ha presentato la sua ultima collezione con un evento speciale ai Bagni Misteriosi di Milano. Qui sfilano le spose più glamour e gli addetti ai lavori festeggiano e suggeriscono l’outift giusto per le occasioni mondane. Il must? Vince il lusso della semplicità.