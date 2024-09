Milano, assolto da accusa di violenza sessuale: "Lei ha detto no dopo 20 secondi"

La Corte d'Appello di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza con cui a giugno ha confermato l'assoluzione per un ex sindacalista dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una hostess. La donna ha detto "no" dopo venti secondi, una finestra di tempo considerata troppo ampia per condannare l'uomo. "Non c'è stata violenza, - scrivono i giudici, - perché in 20-30 secondi una donna si può sempre dileguare". Motivazioni che innescano la polemica.