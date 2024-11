Prigionieri nella loro casa da cui non possono uscire per colpa degli ascensori rotti. Nelle case del quartiere Ponte Lambro - periferia est di Milano - di proprietà del comune e amministrate da metropolitane milanesi, gli ascensori non funzionano più dal 5 settembre scorso quando un violento nubifragio ha allagato box e cantine dei palazzi.