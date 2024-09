Migranti, polizia chiude oltre 700 siti di trafficanti

Promuovevano viaggi illegali per i migranti, chiuse dalla polizia di Palermo oltre 700 pagine social per attrarre nuovi clienti, offrivano prezzi scontati per donne e bambini, nonché veri e propri pacchetti viaggio per famiglie. Contrasto al traffico di migranti dalla rotta libica. La Polizia Di Stato chiude oltre mille pagine social in cui venivano pubblicizzati viaggi clandestini.

Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di migranti provenienti dalle rotte maghrebine, la polizia di stato di Palermo, in collaborazione con la locale Sisco e con il coordinamento del servizio centrale operativo, ha avviato il monitoraggio delle pagine social e i profili utilizzati dai trafficanti di esseri umani per promuovere i viaggi illegali dalle coste nordafricane a quelle nazionali.