Migranti, le insidie della rotta tra le isole greche

Lungo la rotta maledetta attraversata dai migranti ci sono solo scogli e"insidie, mari in burrasca e fragili speranze. Collega le coste turche di Izmir a quelle italiane della Calabria. Ma solo sulla carta. E' un viaggio senza certezze, su imbarcazioni fatiscenti, tra le mille isole della Grecia, lontano dai porti principali per evitare i modi spicci della guardia costiera greca. E quando il mare sta per aprirsi ecco l'ultimo ostacolo: la strettoia tra Creta e Kythira, l'isola di Venere.