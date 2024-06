Inchieste, arresti, frodi e truffe. Il sistema delle false assunzioni dei migranti eludendo il decreto flussi sembra essere radicato in quella parte dell'imprenditoria troppo spesso collusa o facente parte proprio del sistema criminale. E così, in Puglia, in Campania, in Calabria ma anche al Nord, si moltiplicano i fascicoli d'indagine sui datori di lavoro che sfruttano chi sogna il"permesso di soggiorno. Un fenomeno denunciato dal premier Meloni,"che ha inviato un esposto all'Antimafia.