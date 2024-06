E' grazie alla complicità di consulenti del lavoro, dipendenti di patronato infedeli, funzionari dello Stato, avvocati e imprenditori, che in Italia sono riusciti ad arrivare in maniera apparentemente legale migliaia di migranti che non avrebbero avuto diritto al permesso di soggiorno. Da Milano a Piacenza, da Napoli a Trapani, sono decine le inchieste che portano alla luce un fenomeno che negli ultimi anni è cresciuto notevolmente.