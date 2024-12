Migranti, la Cassazione rinvia il giudizio in attesa che la Corte di Giustizia Ue faccia chiarezza sui Paesi sicuri

Sospendere il giudizio sui ricorsi del Viminale, in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea - chiamata a esprimersi nel febbraio dell'anno prossimo - faccia chiarezza sulla definizione di Paese di origine sicuro. Lo ha chiesto la Procura generale della Corte di Cassazione, nel corso dell'udienza sui ricorsi presentati dal governo contro la decisione - assunta dai giudici di Roma lo scorso 18 ottobre - di far rientrare in Italia i primi migranti portati nel Cpr in Albania.