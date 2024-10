Migranti in Albania, ora il decreto

Un decreto legge ad hoc, da varare nel pomeriggio di lunedì, quando Giorgia Meloni ha convocato il Consiglio dei ministri, dopo il caso dei 16 migranti trasferiti in Albania e poi rientrati in Italia. L'obiettivo è rendere norma primaria, e non più secondaria, l'indicazione dei cosiddetti Paesi sicuri, quelli dove è possibile il rimpatrio dei migranti irregolari. Un elenco che potrebbe venire aggiornato ogni sei mesi. Il provvedimento punta a blindare la linea politica del governo. Altrimenti, è il ragionamento di Palazzo Chigi, sarà impossibile contrastare l'immigrazione illegale. Non solo. Sul tavolo dell'esecutivo, anche la revisione delle domande di asilo e dei meccanismi dei ricorsi.