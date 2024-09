Un Tekne Graelion 4x4, un mezzo speciale della Croce Rossa, è finito in un fosso tra Bagnacavallo e Traversara, nel Ravennate. Il mezzo è stato sorpreso dall'alluvione che ha colpito buona parte della Romagna. In quel punto preciso l'esondazione del fiume Lamone ha travolto come una furia tutto ciò che ha incontrato sul suo percorso, trascinando via anche diverse auto.