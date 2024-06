Meteo, solstizio d'estate con i primi bollini rossi per il caldo

Ancora qualche ora al solstizio ma l'estate già si annuncia con i primi bollini rossi per il caldo. Foggia, Lecce, Napoli, Catania saranno le città più roventi con le massime a 40 gradi. A fare ancora più effetto però sono le minime previste, con Messina che non scenderà sotto i 27 gradi nemmeno di notte. Roba da non chiudere occhio. La cartina dell'Italia non lascia speranze neppure al Nord con le temperature che sfioreranno i 33 gradi.