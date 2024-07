Prosegue l'ondata di caldo con l'anticiclone Nord-africano in nuovo rinforzo: si profila una lunga fase con valori sopra le medie e afa in aumento. Ne sono sicuri i meteorologi che prevedono temperature fino a 40 gradi e bollino rosso in 11 città. La prossima settimana si candida a essere la più rovente dell’anno.