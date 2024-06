Meteo, 17 città con il bollino arancione per il caldo

Il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore segnala, per sabato 29 giugno, il rischio caldo ai massimi livelli per la fascia più fragile della popolazione. Il picco dell'anticiclone africano sarà raggiunto nel weekend con 42 gradi in Sicilia e 40 in Puglia, ma si registreranno 38 gradi anche a Matera. Nella zona del parmense appena colpita dall'alluvione si superano i 35 gradi.