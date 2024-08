Meteo, arriva il picco di caldo: bollino rosso in diverse città

Arriva il picco di caldo, oggi le città da bollino rosso salgono a 19 e domani saranno 22. In vetta al Monte Bianco la temperatura dell'aria è rimasta sopra lo zero per 33 ore di fila. Allerta gialla per il maltempo in Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. I termometri toccheranno punte di 38 gradi con picchi oltre i 40 su alcune zone della Sardegna. Le minime non scenderanno sotto i 25 gradi.