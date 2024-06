Il grande caldo è ormai alle porte: un anticipo di estate sul calendario con un'impennata termica che porta le temperature a superare la media stagionale di 8,10 gradi. E questo riguarda un po' tutt'Italia, interessata dall'alta pressione subtropicale in aumento. Una buona notizia per chi aveva programmato la prima parte delle sue vacanze estive in questi giorni, ma anche per chi, restando in città, può godersi qualche ora di relax al sole.