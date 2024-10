Messina, prepara biscotti 'stupefacenti' alla madre: arrestato un 17enne

Aveva preparato dei biscotti e li aveva offerti alla madre per colazione. La donna, però, ha iniziato a stare male dopo averli mangiati perché tra gli ingredienti, il figlio, 17 anni, aveva aggiunto della droga. I militari della stazione di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani, sono intervenuti all'ospedale Sant'Antonio dove hanno scoperto che il malore della donna era dovuto ai biscotti che aveva mangiato a colazione. La donna ha iniziato a stare male poco dopo averli ingeriti, con un malessere tale da rendere necessario il ricovero in ospedale. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare trovando 2 involucri di hashish, 40 dosi di ketamina, marijuana, oltre 2mila euro in contanti e vari sacchetti dei 'biscotti stupefacenti' appena sfornati. Il 17enne è stato arrestato e collocato in una comunità di recupero.