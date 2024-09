Messico, migliaia di persone alla cerimonia del Giorno dell'Indipendenza

Migliaia di persone si sono ritrovate in piazza Zocalo di Città del Messico per celebrare il Giorno dell'indipendenza, conquistata nel 1821. Alla cerimonia del "Grido d'Indipendenza" ha partecipato il Presidente uscente Andrés Manuel López Obrador che ha assistito ai fuochi d'artificio dal Palazzo Nazionale e ha percorso in auto la parata militare annuale del 16 settembre.