Messico, le sopravvissute al cancro al seno dipingono i propri corpi: "Fate prevenzione"

Le donne sopravvissute al cancro al seno hanno dipinto i propri corpi per aumentare la consapevolezza sulla malattia e incoraggiare l'autoesame per la diagnosi precoce, con l'obiettivo di evitare le complicazioni che il cancro al seno provoca. La performance ha fatto parte di un progetto chiamato "Una Pincelada de Vida" e ha coinvolto un gruppo di oltre 100 donne a Zapopan, nello stato di Jalisco, in Messico.