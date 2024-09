Messico, l'uragano John si abbatte sulla costa: evacuate oltre 3mila persone

L'uragano John si è abbattuto sulla costa meridionale del Messico, portando forti venti e pioggia. La rapida intensificazione della tempesta, diventata uragano di categoria 3, ha colto di sorpresa le autorità. Nelle città costiere di Oaxaca, le più colpite dal tornado, sono stati allestiti 80 rifugi per oltre 3mila persone evacuate, alcune scuole sono state chiuse e sono stati dispiegati almeno mille militari per far fronte all'emergenza.