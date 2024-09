Le strade di Cancun sono allagate dopo il passaggio della tempesta Helen, che si sta trasformando in un uragano. La Florida Division of Emergency Management ha avvisato che, dopo aver sfiorato la penisola messicana dello Yucatan, Helene potrebbe atterrare negli Stati Uniti come un grande uragano di categoria 3, sulla scala Saffir-Simpson a cinque livelli.